Premier face-à-face entre Poutine et Zelensky

Ce genre de sommet – qui avait pour la première fois réuni les quatre dirigeants de ces pays en 2014, près de Ouistreham en Normandie – n’avait plus eu cours depuis l’échec à Berlin en 2016 . "Emmanuel Macron a saisi l’opportunité de l’élection de Zelensky – plus ouvert que son prédécesseur au dialogue – pour relancer ce type de sommet" , explique Alexandra Goujon, politologue spécialisée sur les pays de l’Est, sur l’antenne de France Inter. Un geste qui s’inscrit, selon cette experte, dans la continuité de l’intention du président français de se rapprocher de la Russie mais aussi de défendre une Europe de la défense.

Selon l’ONU, la guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes aurait coûté la vie à plus de 13.000 personnes, depuis 2014, dans le Donbass, bastion industriel de l’Est ukrainien. Elle aurait également engendré le déplacement d’au moins 1,5 million de personnes. Et le conflit est loin d’être terminé.

500 km de ligne de front

Reste que la marge de manœuvre des Européens pour débloquer ces négociations est plus que mince. L’Occident et l’Ukraine accusent toujours la Russie de financer et d’armer les rebelles, ce que Moscou nie, et l’on voit mal le locataire du Kremlin renoncer à son influence sur le Donbass. De même que l’annexion de la Crimée par la Russie – qui n’était pas sur la table des sujets abordés ce lundi – reste indiscutable pour lui.