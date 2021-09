Près de 30% des espèces animales menacées

Dragons de Komodo et requins menacés

Parmi les espèces emblématiques, les dragons de Komodo, plus grands lézards au monde, ont vu leur statut passer de "vulnérable", plus basse des catégories menacées, à "en danger". L'UICN avertit notamment qu'en raison du changement climatique, "la hausse des températures et donc du niveau de la mer devrait réduire leur habitat d'au moins 30% dans les 45 prochaines années". Et les individus vivant hors du parc naturel qui couvre une partie des îles en Indonésie où ils sont présents, voient en outre leur habitat menacé par l'activité humaine.