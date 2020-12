Putilo coordonne la révolte biélorusse depuis son smartphone...

À la tête du journal en ligne Nexta, Stephan Putilo fait trembler le dernier dictateur d'Europe, Alexandre Loukachenko. Nexta, diffusé sur la messagerie russe indépendante Telegram compte plus de deux millions d’abonnés et informe les Biélorusses sur la révolte. Ses émissions en direct sur YouTube sont suivies en moyenne par 600.000 personnes. Une prouesse, pour ce jeune biélorusse de 22 ans, qui travaille depuis son PC et son smartphone. Récemment, il a été classé par Politico comme l'une des personnes les plus influentes d'Europe.