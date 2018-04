Que faire de l'accord nucléaire iranien?

Alors que les présidents américain et français Donald Trump – grand détracteur de l’accord nucléaire iranien – et Emmanuel Macron ont signalé qu’une position commune pouvait être trouvée d’ici deux semaines pour revoir le texte, différentes voix se font entendre pour qu’il soit préservé.

L’accord sur le nucléaire iranien se retrouve coincé entre deux camps, ceux qui souhaitent le voir modifié et ceux qui ne veulent certainement pas y toucher. Explications:

→ L’accord tel qu’il est aujourd’hui

Appelé "Accord de Vienne sur le nucléaire iranien", il a été signé en juillet 2015 par les pays du P5+1 (Etats-Unis, la France, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, l’Allemagne) ainsi que l’Union européenne et la République islamique d’Iran. Il a pour but de faire cesser le programme nucléaire iranien et de lever les sanctions économiques qui touchaient l’Iran.