Quel risque d'escalade en Irak?

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei , a promis de "venger" la mort de Qassem Soleimani, tué par les États-Unis. "Il n'y a aucun doute sur le fait que la grande nation d'Iran et les autres nations libres de la région prendront leur revanche sur l'Amérique criminelle pour cet horrible meurtre", a lancé le président Hassan Rohani .

Quelques heures après la mort du général de la République islamique, c'est la panique. Au-delà de la présence américaine en Irak et des rapports compliqués entre Washington et Téhéran, c'est tout l'équilibre de la région qui est en jeu. Un équilibre qui est déjà très incertain. À craindre, le déclenchement d'une nouvelle guerre.

Les États-Unis temporisent

Les États-Unis , qui ont sauté de plain-pied dans l'engrenage de la violence, jouent maintenant... la temporisation . Alors que le Pentagone a clairement indiqué que la frappe avait été décidée par Donald Trump, les États-Unis veulent "la désescalade" après la mort du général, a assuré ce vendredi le secrétaire d'État Mike Pompeo. On se doute que ce n'est pas ce genre de promesse qui va calmer les Iraniens, qui ont non seulement perdu un stratège, mais ont aussi été frappés dans leur honneur.

Que faut-il craindre? Difficile à dire. Les représentations diplomatiques et les bases américaines de la région pourraient être prises pour cible. Les États-Unis ont d'ailleurs incité leurs ressortissants à quitter l'Irak "immédiatement".

L'Irak pris en tenaille

Bagdad est coincé entre ses deux grands alliés, l'Amérique et l'Iran qui s'affrontent par ailleurs sur le dossier du nucléaire. La mort du général Soleimani laisse craindre un conflit ouvert sur le sol irakien . Le Parlement se réunira samedi pour déterminer la position officielle du pays . Et sûrement évoquer l'avenir des 5.200 soldats américains postés en Irak .

Hadi al-Ameri, haut commandant du Hachd , a, de son côté, appelé "toutes les forces nationales à serrer les rangs pour bouter les troupes étrangères" hors d'Irak . Si le Hachd a combattu à partir de 2014 aux côtés des troupes irakiennes et de la coalition internationale antijihadiste emmenée par Washington, certaines de ses factions sont désormais considérées par les Américains comme une menace plus importante que l'EI. Cette coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran est désormais intégrée à l'État irakien.

Appels au calme

Face à la menace grandissante, la communauté internationale crie son inquiétude. Le raid américain va "accroître les tensions", a jugé Moscou, tandis que Pékin et Londres ont appelé au "calme" et à la "désescalade". "Le cycle de violence, de provocations et de représailles doit cesser", a dit, pour sa part, le président du Conseil européen, Charles Michel...