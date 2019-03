Quelles sont les capitales les plus polluées au monde?

Au classement des capitales les plus polluées, la ville indienne de New Delhi a l'air le plus médiocre.

Le dernier rapport de Greenpeace sur la qualité de l'air classe 22 villes indiennes dans les 30 premières agglomérations les plus polluées au monde. New Delhi, qui est à la 10e place, est désignée - une fois de plus - comme la capitale ayant l'air le plus pollué. Des villes de Chine, du Pakistan et du Bangladesh figurent également dans les premières trente places de la liste.

Vue en plein écran ©EPA

Concrètement, ce rapport mondial sur la qualité de l'air, compilé par Greenpeace et IQAir AirVisual, a analysé des données sur la pollution de l'air recueillies auprès de dizaines de milliers de centres d'observation, tant publics que privés, à travers le monde. Plus de 3.000 agglomérations sont ainsi dans le classement, de la plus polluée à la plus propre. Le rapport a mesuré les émissions de particules fines intitulées PM2.5 et qui peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et provoquer des problèmes de santé. Sur les quelque 3.000 villes passées en revue dans le rapport, 64% dépassent les normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière d'exposition annuelle aux PM2.5.

→ Par capitale

Derrière New Delhi, la capitale du Bangladesh, Dhaka, et celle de l'Afghanistan, Kabul, viennent compléter le podium. A l'autre bout du classement, le podium des capitales les moins polluées est composé de Wellington (Nouvelle-Zélande), Ottawa (Canada) et Stockholm (Suède). Bruxelles, elle, est classée à la 43e place sur les 62 que compte ce classement.

→ Par pays

Vue en plein écran ©AFP

Par pays rapporté au nombre de sa population, le Bangladesh apparaît comme le pays le plus pollué, suivi de près par le Pakistan et l'Inde. "En mettant de côté les pertes humaines, le coût global estimé s'élève à 225 milliards de dollars en coût du travail et à des trillions en matière de coûts médicaux", explique Yeb Sano, directeur exécutif de Greenpeace pour l'Asie du Sud-Est. "Tout cela a des conséquences considérables, sur notre santé et sur nos portefeuilles", a-t-il ajouté.

Vue en plein écran ©Greenpeace

Dans ce classement, la Belgique se situe en 52e position, juste devant la France (53e), l'Allemagne (54e), le Japon (55e) et les Pays-Bas (56e), dont la qualité de l'air est meilleure que celle respirée chez nous.

Selon les Nations Unies, la pollution de l'air est responsable chaque année de la mort prématurée de 7 millions de personnes et constitue le principal risque sanitaire en matière d'environnement.