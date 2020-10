Robert Malley, ex-conseiller d'Obama: "D’autres pays pourraient normaliser leurs relations avec Israël "

Directeur de l'Internationial Crisis Group (ICG), ONG basée à Bruxelles et dont le but est de prévenir et d'aider à résoudre les conflits, Robert Malley, ancien conseiller des présidents Clinton et Obama, spécialiste du conflit israélo-palestinien, évoque l'impact de la présidence Trump et de l'élection américaine prochaine sur le Moyen-Orient.

La nouvelle indépendance énergétique américaine a-t-elle un impact important sur la situation au Moyen-Orient?

Oui et non. Il existe une série de facteurs, depuis plusieurs années, qui poussent les États-Unis à se détacher de leur obsession moyen-orientale. Depuis la fin de la deuxième guerre en Irak, il y a cette envie de se désengager d'une région qui a coûté très cher aux Etats-Unis en termes de vies humaines, de ressources et d'attention.

Un des facteurs qui facilite ce désengagement c'est le facteur énergétique et le fracking, le gaz de schiste, qui permet aux États-Unis de ne plus dépendre des états pétrolifères du golfe.

Vue en plein écran Robert Malley (photo International crisis group)

Ceci dit, les cours du pétrole sont déterminés par des facteurs globaux et l'on ne peut totalement se détacher de ce marché même si l’on est énergétiquement indépendant. Trump, qui se moque des questions environnementales, a toutefois réussi à renforcer cette indépendance, ce qui lui permet d'être plus libre dans le Golfe.

L'attitude plutôt conciliante de Trump vis-à-vis d'Israël est-elle motivée par l'électorat juif américain ou plutôt par la droite religieuse?

Plutôt par l'électorat évangélique et par certains de ses soutiens financiers comme Sheldon Adelson (NDLR: Milliardaire américain, magnat de l'immobilier et des casinos, principal financier du parti républicain).

"Trump lui-même ne fait pas montre d'une empathie naturelle vis-à-vis d'Israël: il s'agit plutôt de considérations pragmatiques et électorales."

Parmi les conseillers de Trump, certains sont plus « idéologiques », notamment David Friedman, l'ambassadeur américain en Israël, qui a également la volonté de faire avancer un agenda idéologique vis-à-vis d'Israël et du Grand Israël.

Mais Trump lui-même ne fait pas montre d'une empathie naturelle vis-à-vis d'Israël: il s'agit plutôt de considérations pragmatiques et électorales.

L’électorat juif américain étant solidement démocrate, et très porté sur les questions sociales et économiques, électoralement, il s'adresse donc plutôt à l'électorat évangélique.

D'où la signature des accords diplomatiques à Washington?

Oui. Trump veut montrer qu'il est un président qui parvient à faire bouger les lignes, au contraire de ces prédécesseurs; il essaie d'accumuler les succès, même s'ils sont symboliques. Que ce soient dans le cas d'Israël, des Émirats arabes unis et de Barhein, sur le dossier Kosovo-Serbie, il a tenté de montrer qu'il était dans l'action plutôt que simplement dans le discours.

Vue en plein écran ©EPA

La reconnaissance du Grand Israël peut-elle amener une stabilité dans la région?

L'annexion a été mise au placard, mais même dans le statu quo actuel, les conditions qui réduisent les Palestiniens à des citoyens de deuxième classe finiront par devenir intenables.

On se trompe lourdement si l'on croit qu’ils accepteront leur destin, quel qu'il soit. À un moment ou un autre, s'il n'y a pas de progrès vers l'autodétermination et l'état souverain, les troubles recommenceront.

"On se trompe lourdement si l'on croit que les Palestiniens accepteront leur destin, quel qu'il soit. À un moment ou un autre, s'il n'y a pas de progrès vers l'autodétermination et l'état souverain, les troubles recommenceront."

Pour autant, Israël a réussi, grâce à des moyens militaires et diplomatiques, à faire en sorte qu'aujourd'hui il ne soit pas menacé. Il y a bien un certain équilibre régional, menacé à certains endroits, mais pas à l’égard d’Israël. Et c'est un paradoxe. Malgré un gouvernement très à droite, le Premier ministre Netanyahou est parvenu à améliorer ses relations avec plusieurs pays de la région, ainsi qu'à l'extérieur de la région.

Qui aurait imaginé qu'un gouvernement farouchement antipalestinien n’allait pas coïncider avec un isolement d'Israël?

Certains voient dans le jeu de dominos auquel on assiste dans les états du Golfe qui l'un après l'autre normalisent leurs relations avec Israël, un aspect sécuritaire au sens où l'expertise israélienne en matière de sécurité n'est plus à démontrer…

Domino? Il n'y a actuellement que deux pays (NDLR: Emirats arabes unis et Bahreïn) qui ont franchi le pas, mais c’est vrai qu’il pourrait y en avoir d'autres. On parle du Soudan notamment, d'Oman et du Maroc.

Cela reflète trois choses. D'abord, le fait que la menace que perçoivent certains pays du Golfe n'est pas tant Israël, mais l'Iran, voire les islamistes.

A cet égard, ils ont davantage de points communs avec les Israéliens que de désaccords. Ce sont des partenariats basés sur l'appréhension d'ennemis communs.

Deuxièmement, Israël peut effectivement apporter sa contribution en matière de sécurité et de technologie.

Troisièmement, on observe une lassitude face au problème palestinien et, chez certains, vis-à-vis du leadership palestinien.

"Les Saoudiens vont attendre de voir quel sera le vainqueur le 3 novembre avant de se positionner."

Dernier élément, on a affaire à une administration Trump qui combine à la fois une générosité politique par rapport à ces pays, mais aussi une forme d’imprévisibilité. Les dirigeants de ces pays craignent quelque peu Trump. Alors, quand l'administration leur demande quelque chose, ils se sentent dans l'obligation d'obtempérer pour ne pas contrarier un président dont on sait qu'il peut réagir de manière assez fougueuse lorsque ses demandes ne sont pas honorées.

D'autres pays vont-ils normaliser leurs relations avec Israël?

Dans le cas de l'Arabie saoudite, c'est une possibilité, mais les Saoudiens vont prendre leur temps. À mon sens, ils vont attendre de voir quel sera le vainqueur le 3 novembre avant de se positionner. L'Arabie saoudite serait un morceau de choix. Déjà, les deux Etats que nous évoquions précédemment n'auraient pas bougé sans le feu vert saoudien…

Biden pourrait-il revenir sur les décisions prises par Trump?

Il a été très clair. Il fera marche arrière en ce qui concerne les accords de Paris, l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, l'interruption des relations avec les Palestiniens, autrement dit la fermeture du consulat à Jérusalem et concernant l'aide humanitaire aux Palestiniens. En revanche, il a aussi dit qu’il ne reviendrait pas sur le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, comme d'ailleurs sur la reconnaissance de l'annexion du Golan par Israël.