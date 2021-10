Sans Nord Stream 2, l'UE n'obtiendra pas plus de gaz, prévient la Russie

Moscou augmente la pression sur l'Allemagne et l'Union européenne pour qu'elles mettent en service le controversé gazoduc Nord Stream 2.

La Russie l'indique clairement: elle n'est disposée à fournir plus de gaz naturel à l'Union européenne que si elle obtient quelque chose en retour. Elle demande aux régulateurs allemands et européens d'autoriser l'utilisation du nouveau gazoduc controversé Nord Stream 2, selon des sources ayant des contacts étroits avec le géant gazier Gazprom et le gouvernement russe.