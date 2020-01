Sept questions sur l'affaire Ghosn

Une semaine que le feuilleton Ghosn tient la planète en haleine. Retour sur les éléments connus et les questions en suspens.

Les circonstances exactes de la fuite de Carlos Ghosn demeurent troubles, et les rumeurs les plus fantaisistes ont rythmé la semaine. La conférence de presse qu’il doit donner le mercredi 8 janvier pourrait apporter quelques réponses à ce qui ressemble à un roman d’espionnage.

Carlos Ghosn a été arrêté en compagnie de son bras droit Greg Kelly le 19 novembre 2018 à son arrivée à l’aéroport international Haneda de Tokyo. Le dirigeant franco-libano-brésilien, aujourd'hui âgé de 65 ans, est soupçonné d'avoir omis de déclarer quelque 74 millions d’euros de ses revenus aux autorités boursières entre 2010 et 2015. Deux procès attendaient l’ex-PDG de Renault-Nissan en 2020 sous quatre chefs d’inculpation: deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan (qui est aussi poursuivi sur ce volet), et deux autres pour abus de confiance aggravé.