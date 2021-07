Shalev Hulio, l'empereur des logiciels espions...

Jusqu'il y a deux ans, il se montrait plutôt discret. Mais cette semaine, Shalev Hulio, fondateur et CEO de la très controversée entreprise de cybersurveillance NSO Group, a dû se résoudre une nouvelle fois à répondre à certaines interpellations après qu'une enquête internationale a révélé que les produits de sa société étaient utilisés par de nombreux gouvernements, pas toujours fréquentables, pour traquer opposants politiques et journalistes , dont certains ont été éliminés.

Commandant dans l'armée israélienne durant son service militaire, Shalev Hulio, la petite quarantaine aujourd'hui, a mis sur pied NSO Group avec Omri Lavie et Niv Carmi en 2009. Avant cela, Hulio et Lavie avaient d'abord créé une autre pépite, CommuniTake Technologies, qui développait un logiciel permettant à des opérateurs téléphoniques de se connecter sur les portables de leurs clients. Sur les conseils d'agences européennes de renseignement, ils vont pousser le concept beaucoup plus loin et fonder NSO pour mettre au point un logiciel espion, appelé Pegasus, qui permet non seulement d'accéder aux données d'un smartphone, mais aussi de prendre le contrôle de la caméra ou du micro.