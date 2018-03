Singapour, ville la plus chère du monde

Pourquoi Singapour est-elle la ville la plus chère du monde? Parce qu’acheter une voiture y coûte extrêmement cher. C’est donc pour cette raison que Singapour reste la ville la plus chère du monde (hors logement) depuis cinq ans, selon l’étude de l’Economist Intelligence Unit (EIU), qui explique que ce petit archipel à forte croissance économique et au niveau de vie élevé attire bon nombre d’expatriés et "reste la ville la plus chère au monde pour acheter et posséder une voiture".