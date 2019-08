Succès des micro-crédits au taux de 365% en Russie

En Russie, le boom du crédit à la consommation inquiète les autorités. Des machines automatiques distribuent des micro-crédits au taux prohibitif de 365% par an.

Depuis quelques mois, de petites machines sont apparues dans les centres commerciaux de Saint-Pétersbourg. Il suffit d'insérer son passeport pour obtenir aussitôt un micro-crédit, au taux prohibitif de 365% par an, symptôme d'une fièvre de l'endettement qui inquiète les autorités.

La situation pourrait devenir explosive en 2021. Maxime Orechkine Ministre russe de l'économie

La population russe, au pouvoir d'achat toujours très faible et en baisse continue depuis plusieurs années, contracte de plus en plus de crédits pour ses achats ou tout simplement pour boucler les fins de mois. La croissance spectaculaire du crédit depuis 18 mois atteint un tel niveau que le ministre de l'Economie a dit craindre l'explosion d'une bulle susceptible de provoquer une récession. Mais le sujet est très sensible. Limiter l'octroi de crédits, c'est priver des ménages d'une source de revenus parfois vitale et risquer de ralentir encore une croissance déjà atone. "La situation pourrait devenir explosive en 2021", a averti le ministre Maxime Orechkine fin juillet sur la radio Echo Moskvy, affirmant que des mesures étaient en préparation pour aider la population étranglée par les dettes.

25 milliards d'euros L'endettement des Russes L'endettement des ménages en crédit à la consommation a grimpé de 25% l'année dernière et représente désormais 1.800 milliards de roubles, soit près de 25 milliards d'euros au taux actuel.

Selon lui, l'endettement des ménages en crédit à la consommation a grimpé de 25% l'année dernière et représente désormais 1.800 milliards de roubles, soit près de 25 milliards d'euros au taux actuel. Pour un tiers des ménages endettés, a-t-il précisé, le remboursement des crédits dévore plus de 60% des revenus mensuels, poussant beaucoup à contracter de nouveaux crédits pour rembourser les anciens.

"Le niveau de crédits non immobiliers en Russie atteint actuellement 9% du PIB. À titre de comparaison, il est de 10-15% en Europe de l'Est. Mais en Russie cela est plus inquiétant, car les revenus réels n'ont pas augmenté depuis trois ans", a déclaré Natalia Orlova, économiste en chef d'Alfa Bank. Selon elle, l'inquiétude vient de la solvabilité des ménages endettés: la dette n'est pas répartie de manière uniforme, elle est contractée notamment par les ménages à faibles revenus, moins susceptibles de la rembourser.

Frictions entre la banque centrale et le gouvernement

La situation a provoqué des frictions exprimées publiquement avec la banque centrale, le gouvernement l'accusant entre les lignes de laisser-aller.