Suivez en direct le lancement de SpaceX vers la Station spatiale internationale

La Nasa et SpaceX s'apprêtent à envoyer une équipe de quatre astronautes, dont le Français Thomas Pesquet, vers la Station spatiale internationale (ISS).

Il s'agit de la deuxième mission habitée de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS) depuis que les États-Unis ont repris les vols habités vers l'espace. Mais celle-ci revête une importance particulière puisqu'elle abritera à son bord le Français Thomas Pesquet, 43 ans, qui deviendra le premier Européen à voler à bord d'une capsule Crew Dragon.

Prévu au départ jeudi mais reporté à cause "de conditions météorologiques défavorables", le décollage de la fusée Falcon 9 pour l'ISS doit avoir lieu ce vendredi à 11h49 (heure belge) depuis le centre spatial Kennedy en Floride. La Nasa prévoit "une probabilité de 90% de conditions météorologiques favorables" sur le site de lancement, avec une amélioration des conditions le long de la trajectoire de vol.

En plus de Thomas Pesquet pour l'agence spatiale européenne (ESA), la mission comprend deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et le Japonais Akihiko Hoshide.

"Nos amis à bord de l'ISS nous attendent et on ne voudrait pas être en retard, ils ont préparé ma chambre très récemment et ont littéralement fait mon lit. Une chambre d'hôte cinq étoiles", avait tweeté jeudi Thomas Pesquet. Il s'agit du deuxième vol du Français pour l'ISS, à bord de laquelle il a déjà séjourné plus de six mois en 2016-2017. Il avait alors voyagé grâce à la fusée russe Soyouz MS-18. Le Français doit notamment réaliser quatre sorties extra-véhiculaires et deviendra le commandant de la Station pour la seconde partie de sa mission, qui durera à nouveau six mois.

En plus de Thomas Pesquet pour l'agence spatiale européenne (ESA), la mission baptisée Crew-2 comprend deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et le Japonais Akihiko Hoshide. Tous ont déjà été dans l'espace. Ils sont sortis à 2h20 du matin (8h30 heure belge) et ont dit au revoir à leurs proches avant de monter à bord des trois Teslas blanches, devenues une tradition pour SpaceX, qui les ont emmenés vers l'aire de lancement. Avec trois Russes à bord, la station va être inhabituellement peuplée, avec pas moins de 11 personnes.

Le retour des Américains

La société d'Elon Musk s'est imposée auprès de la Nasa, dans le cadre d'un contrat de plusieurs milliards de dollars, pour les transports spatiaux au moment où la capsule Starliner de Boeing cumule les retards dans ses vols tests.

"Je ne décrirais pas un voyage dans l'espace comme 'de routine'. 'Plus familier' est plus approprié." Daniel Forrestel Un responsable des décollages à la Nasa

Le succès en mai 2020 du premier vol test habité de SpaceX a brisé le monopole russe des envols vers l'ISS et redonné aux Américains la capacité d'accomplir cet exploit, après la fin du programme de navettes spatiales "Shuttle" en 2011. "Quand il s'agit de préparer l'opération, c'est toujours plus facile la troisième fois", a déclaré Daniel Forrestel, un responsable des décollages à la Nasa. "Je ne décrirais pas un voyage dans l'espace comme 'de routine'. 'Plus familier' est plus approprié", a-t-il ajouté.

Le vol de ce vendredi réutilisera le propulseur ayant servi lors d'une mission test non habitée, une première, et le vaisseau spatial Crew Dragon sera le même que celui du vol d'essai habité de mai dernier.

Participation européenne

Thomas Pesquet avait indiqué à des journalistes que sa présence soulignait l'engagement de l'Europe dans la conquête spatiale. "C'est important pour nous en tant qu'agence (spatiale) parce que nous faisons partie du programme de l'ISS depuis 20 ans maintenant et nous comptons participer à ce qui va se passer ensuite", a affirmé le Français, faisant notamment allusion au programme de vol habité vers la Lune, Artémis.

L'Allemand Matthias Maurer sera le prochain Européen à faire partie d'une mission de SpaceX cet automne, suivi par l'Italienne Samantha Cristoforetti au printemps prochain.

Pendant sa mission, l'équipe sera chargée de mener une centaine d'expérimentations scientifiques. Les scientifiques espèrent que ces recherches pourront aider les agences spatiales à se préparer aux missions qui exposeront les équipes aux difficultés de l'espace pour de longues périodes, et même à aider à combattre les maladies du cerveau sur Terre.