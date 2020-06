Tensions à l'Otan après la décision américaine de réduire ses troupes en Allemagne

L'ancien Premier ministre norvégien s'est voulu rassurant. "La force de l'Otan est que nous avons toujours réussi à surmonter nos différends", a-t-il affirmé, "l'Amérique du Nord et l'Europe font bien plus ensemble que ce qu'ils ne faisaient auparavant".

La Russie inquiète l'Otan

Développement de missiles de croisière nucléaires et de planeurs hypersoniques, sortie du Traité sur les missiles à portée intermédiaire (FNI) et du Traité "Ciel ouvert"... La Russie inquiète de plus en plus les alliés. "Le comportement de la Russie est déstabilisateur et dangereux", a dit Jens Stoltenberg.