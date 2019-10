Test réussi pour le taxi volant électrique Volocopter

Volocopter a déjà mené des essais de cet engin à Dubaï, Helsinki, Las Vegas et en Allemagne.

"Nous avons l’intention de le développer à Jakarta, Manille et Bangkok parce que (ces villes) en ont un grand besoin."

Volocopter a déjà mené des essais de cet engin à Dubaï, Helsinki, Las Vegas et en Allemagne. À Singapour, c’est la première fois qu’il est testé au cœur d’une mégapole. Singapour pourrait être la première ville à bénéficier de ce service, la société allemande prévoyant de commercialiser cet engin d’ici deux à quatre ans. "Nous avons l’intention de le développer à Jakarta, Manille et Bangkok parce que (ces villes) en ont un grand besoin", ainsi qu’en Inde et en Chine, a déclaré Florian Reuter, directeur général de Volocopter.