Thomas Pesquet aux commandes de la Station spatiale internationale...

Et de deux. L'astronaute français Thomas Pesquet doit s'envoler ce vendredi pour la deuxième fois vers la Station spatiale internationale (ISS), à bord de laquelle il a déjà séjourné plus de six mois. Alors qu'en 2016 il avait quitté la terre avec un bon vieux vaisseau russe Soyouz, cette fois-ci, il empruntera, avec deux collègues américains et un japonais, une capsule Crew Dragon construite par l'entreprise américaine SpaceX. Un vaisseau très récent, puisque son premier vol habité, qui a brisé le monopole russe du transport d'astronautes vers l'ISS, date de mai 2020.