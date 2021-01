Trois scénarios pour en finir avec Donald Trump

Les condamnations fusent de toute part contre Donald Trump. Des médias, des entreprises, les démocrates et une partie des républicains réclament son éviction.

Une fin de mandat naturelle

Le premier scénario consiste à laisser Donald Trump terminer son mandat jusqu'à l'investiture de Joe Biden, le 20 janvier . "Le gouvernement Trump meurt de sa belle mort, ce qui évite d'entamer une procédure qui ferait de la publicité au président sortant et de l'ombre à Biden", dit Régis Dandoy.

Cette hypothèse se heurte au principe de réalité. Les événements du Capitole sont graves et inédits. Le président Trump a nié durant plusieurs semaines le résultat de l'élection puis galvanisé ses troupes pour qu'elles marchent sur ce symbole de la démocratie .

Les démocrates, et plusieurs républicains, réclament son départ. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi (démocrate), est prête à lancer dans les prochains jours plusieurs actions en ce sens.

La procédure en "impeachment"

La première option est celle d' une procédure en destitution ("impeachment") , la deuxième lors du mandat de Trump, comme le réclament plus de 200 représentants. L'article portant sur la destitution pourrait être voté mercredi à la Chambre. "Nous nous attendons à ce que ce soit examiné mercredi et j'espère que cela passera", a indiqué lundi Jim McGovern, le président de la commission des règlements.

La procédure, prévue à l'article 2 de la Constitution, est lourde et complexe. Le président des Etats-Unis bénéficiant de l'immunité jusqu'à la fin de son mandat, il ne peut être jugé que par le Sénat, qui statue à la majorité des deux tiers. L'"impeachment" a été lancée quatre fois contre un président des Etats-Unis, sans jamais aboutir. Andrew Johnson, Bill Clinton et Donald Trump ont été déclaré innocents par la majorité qui leur était favorable. Richard Nixon a évité la procédure en démissionnant.

"Le plus probable, c'est que les démocrates lancent la procédure en destitution comme un ballon d'essai, pour surfer sur la vague anti-Trump", explique Régis Dandoy, "mais il y a peu de chances qu'elle aboutisse, pour des raisons de majorité et de stratégie. Trump a utilisé le premier 'impeachment' comme une tribune. Et les démocrates se demandent si cela vaut la peine, alors que le pouvoir leur revient".