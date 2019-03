Trudeau dément toute intervention "partisane" pour influencer la justice

Gerald Butts avait démissionné le 18 février pour pouvoir répondre aux accusations de Wilson-Raybould, qui avait elle-même claqué la porte du gouvernement quelques jours plus tôt. Pour Butts, les différentes discussions qu'ont eues Trudeau et son entourage avec Wilson-Raybould visaient non pas à faire pression sur elle mais à l'inciter à solliciter un "avis externe" dans cette affaire complexe, en raison des enjeux économiques et sociaux en cas de condamnation pénale.