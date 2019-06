Trump - Kim Jong Un, une balade historique

La rencontre ne suffira probablement pas à régler le délicat dossier nucléaire nord-coréen. Mais le symbole est important pour deux pays qui se menaçaient mutuellement d'annihilation il y a encore un an et demi.

Mais quelques heures à peine avant la visite de M. Trump à la DMZ, on ignorait encore si M. Kim se rendrait ou non au rendez- vous.

Une rencontre pour les caméras

"Si cet événement s'était produit il y a plus d'un an, il aurait pu être considéré comme une percée psychologique", souligne le chercheur américain Joshua Pollack, du Middlebury Institute of International Studies. "Mais maintenant? Une rencontre pour les caméras et sans ordre de jour ne fera rien pour effacer un an d'illusions et de déceptions", a-t-il estimé sur Twitter.