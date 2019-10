Trump annonce un accord partiel "très important" avec la Chine, Wall Street bondit

Le président américain Donald Trump a annoncé ce vendredi que les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à la première phase d'un accord substantiel. La Bourse de New York a bondi dans la foulée.

Donald Trump a affirmé ce vendredi que les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à un accord commercial partiel "très important" dont les détails concrets n'étaient pas immédiatement disponibles. "Nous sommes parvenus à un accord très important de phase 1 ", a dit le président à la presse après une rencontre avec Liu He, le principal négociateur chinois.

Cette phase 1, si on en croit le président, comprend des achats de biens agricoles mais aussi des éléments comprenant la propriété intellectuelle et les services financiers. Il n'y aura pas d'augmentation des taxes douanières contre la Chine initialement prévue le 15 octobre, a immédiatement prévenu l'administration américaine.

A Wall Street, le Dow prenait 1,21% , le Nasdaq 1,34% et le S&P 500 1,09% dans la foulée de cette annonce.

Les multinationales sensibles aux relations sino-américaines en ont profité, Caterpillar est monté de 4,65% et Apple de 2,66%. En outre, Facebook est monté de 2,31%, Amazon de 0,68%, Netflix de 0,87% et Google de 0,52%. Côté semi-conducteurs, AMD s'est apprécié de 4,79% et Qualcomm de 2,31%.