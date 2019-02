Trump et Kim écourtent leur sommet

Donald Trump et Kim Jong-un ont décidé d'écourter leurs discussions à Hanoi. On ne sait pas encore ce qu'il en ressortira, mais Kim s'est dit prêt à prendre des mesures pour la dénucléarisation.

Donald Trump et le numéro un nord-coréen Kim Jong Un ont avancé de près de deux heures, ce jeudi, la fin de leurs discussions au second jour de leur sommet à Hanoï, au Vietnam, a fait savoir la Maison-Blanche. Le président américain conclura les négociations avec Kim sous peu et compte tenir une conférence de presse à 14h00 locales (8h00 en Belgique), a déclaré à la presse la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.