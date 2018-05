Trump étend son offensive commerciale à l'Europe

Les États-Unis ne prolongent pas l’exemption accordée à l’Union européenne sur leurs nouvelles barrières à l’importation d’acier et d’aluminium. L’Union européenne attaque la décision devant l’OMC et se prépare à taxer à son tour une série de produits (motos, jeans, bourbon…) importés des États-Unis. La décision américaine affaiblit le multilatéralisme et fait craindre un emballement de décisions protectionnistes pouvant mener à une guerre commerciale.

La décision est tombée ce jeudi après-midi: Washington va taxer les importations d’acier et d’aluminium européen de 25% et 10% respectivement. Les États-Unis ne prolongent pas les exemptions qu’ils avaient temporairement accordées à l’Union européenne, mais aussi au Mexique et au Canada, après avoir décidé le 23 mars d’instaurer ces mesures protectionnistes.

Un impact direct limité

Les mesures américaines affecteraient les exportations européennes à hauteur d’environ 6,4 milliards d’euros (chiffre pour 2017). L’impact macroéconomique direct sur l’Union européenne est négligeable: les exportations totales de biens et services de l’Union ont atteint 7.018 milliards d’euros l’an dernier. C’est l’Allemagne, le plus grand producteur européen d’acier mais aussi le premier exportateur de l’Union vers les États-Unis, qui sera le plus directement affectée. La mesure va affecter l’industrie sidérurgique européenne, mais c’est surtout le cercle vicieux de décisions protectionnistes qu’elle pourrait entraîner qui inquiète, on va y revenir.

Illégal, selon l’Union…

"C’est du protectionnisme, pur et simple", a immédiatement réagi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Considérant cette mesure comme illégale, l’Union l’attaque dès ce vendredi devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

"Cette décision porte en elle le risque d’une spirale nous entraînant dans une escalade qui au final nuira à tout le monde." Angela Merkel Chancelière allemande

Les États-Unis présentent ces taxes comme des mesures de sécurité intérieure, prévues par l’"Article 232" du Trade Expansion Act. Elles résultent d’enquêtes du département du Commerce publiées en janvier. Pour faire face à l’affaiblissement de l’industrie américaine, il recommandait notamment de prendre des mesures "pour permettre aux aciéries américaines de fonctionner à 80% de leur capacité de production". Pour la Commission européenne, cela n’a rien d’une mesure de sécurité nationale, mais ça vise uniquement à "protéger des intérêts domestiques de l’industrie américaine de la concurrence des importations". Contraire aux règles de l’OMC, donc.

…qui contre-attaque…

La Commission s’était préparée à la mesure de l’administration Trump en faisant valider par les États membres une liste de produits à taxer lourdement en guise de compensation. Elle a déposé la liste le 18 mai à l’OMC, ce qui lui permet de mettre en œuvre ces mesures trente jours plus tard. L’éventail de produits américains visé est connu: outre des produits en acier, la liste comprend les motos de plus de 500 cm³ (Harley Davidson par exemple), les jeans, mais aussi des produits alimentaires ou agricoles comme le maïs, le jus d’orange, le beurre de cacahuètes, le bourbon ou encore le tabac. Le choix des produits a un tropisme politique, puisque la liste cible en particulier des industries fortes dans certains États républicains. Au total, ces mesures devraient compenser les dommages causés sur l’industrie européenne à hauteur de 2,8 milliards d’euros.

…et se protège

Enfin, la Commission se tient prête à prendre des mesures de sauvegarde pour défendre ses producteurs d’une arrivée massive sur le marché européen d’acier et d’aluminium bradé en raison de la décision américaine. Le lobby européen des sidérurgistes, Eurofer, urge l’Union de prendre rapidement de telles mesures, considérant que le mal est déjà fait. Au cours des quatre premiers mois de l’année, les importations d’acier en Europe ont augmenté de 8,4%, et c’est "presque sûrement" en raison des taxes américaines, juge Eurofer. La Commission a lancé une enquête à ce sujet le 26 mars et a neuf mois pour décider d’éventuelles mesures.

"Guerre commerciale"

Une déferlante de réactions a immédiatement suivi l’annonce à travers l’Union. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, cette décision "porte en elle le risque d’une spirale nous entraînant dans une escalade qui au final nuira à tout le monde". Donald Trump a déjà menacé d’imposer des taxes sur les voitures de luxe allemandes, alors que le secteur représente plus du quart des exportations de ce pays vers les États-Unis.