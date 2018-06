Trump provoque ses alliés du G7 sur la Russie et le commerce

Donald Trump a imposé son propre ordre du jour au sommet du G7 au Canada en proposant la réintégration de la Russie, exclue en 2014, une suggestion immédiatement rejetée par les Européens, par ailleurs accusés par le Président américain de protectionnisme.

Russie et commerce: Donald Trump est arrivé en attaquant au G7 organisé au Canada, à La Malbaie, dans la pittoresque région québécoise du Charlevoix, sur les bords du majestueux fleuve Saint-Laurent.

Malgré les risques de guerre commerciale et d’impacts négatifs sur la croissance mondiale, le président américain semble déterminé à aller jusqu’au bout. Fidèle à son habitude provocatrice, à ses tweets rageurs et après avoir attaqué le Canada dans un tweet matinal, il a annoncé la couleur face à l’UE. "Dans l’attente de redresser les accords commerciaux injustes avec les pays du G7. Si cela n’arrive pas, nous nous en porterons encore mieux!", a t-il prévenu, non sans menacer de se retirer du G7 avant la fin du Sommet.

Le dirigeant de la plus grande puissance de la planète a ensuite appelé ses homologues à réintégrer la Russie dans un G8, une Russie exclue depuis son annexion de la Crimée en 2014. "Ils ont expulsé la Russie, ils devraient réintégrer la Russie. Parce que nous devrions avoir la Russie à la table de négociations", a-t-il dit en quittant Washington.

Mais en dépit des hésitations du nouveau président du conseil italien Giuseppe Conte, l’unité européenne face à Trump semble tenir bon pour l’instant. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May et Giuseppe Conte, réunis juste avant le début du sommet au Canada à l’initiative du président français, ont convenu que "la position européenne n’est pas un retour de la Russie" tout en rappelant la "vigilance du G7" face à Moscou et en évoquant "la possibilité d’établir un dialogue", une concession faite à Rome, selon les conseillers d’Emmanuel Macron.

Conte avait affirmé plus tôt sur Twitter être favorable au retour de la Russie dans le groupe, ce qui avait jeté un froid dans le camp européen.

Le président français avait voulu prendre le leadership de la résistance européenne contre les États-Unis dès son arrivée au Canada. Il avait précisé jeudi soir à propos de la détermination de l’Europe: "Je n’ai pas de doute sur notre alignement complet (…) Il n’y a pas de différences entre nous".

Jusqu’où ira l’Allemagne?

Une dernière phrase pour mieux éluder une question sur une possibilité que l’Allemagne ou l’Italie fassent cavalier seul et fracturent l’unité européenne face à Trump. Si le président américain est isolé sur la question du commerce, reste à savoir jusqu’où iront le Japon, qui tente par ailleurs de ne pas être marginalisé dans les négociations entre Washington et la Corée du Nord, ainsi que l’Allemagne, plus exposés aux représailles commerciales que d’autres Européens…

L’Union européenne a déposé une plainte contre les Etats-Unis devant l’Organisation mondiale du commerce, et préparé des droits de douane contre des produits américains comme le bourbon, le beurre de cacahuète ou les motos.