Trump relance la guerre commerciale avec le Canada

Le président Donald Trump a annoncé qu'il allait réimposer des droits de douane de 10% sur l'aluminium canadien à partir du 16 août. Ottawa dénonce une mesure "inacceptable" et menace d'imposer "rapidement" des mesures de rétorsion d'une valeur équivalente, comme il l'avait fait deux ans plus tôt. Rappelons qu'un nouvel accord commercial entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique est entré en vigueur il y a juste un mois...

Vers des contre-mesures canadiennes

La vice-Première ministre canadienne Chrystia Freeland a réagi: "En période de pandémie mondiale et de crise économique, la dernière chose dont les travailleurs canadiens et américains ont besoin est l'imposition de nouveaux tarifs douaniers qui augmenteront les coûts pour les fabricants et les consommateurs et qui nuiront à la libre circulation des échanges commerciaux et aux économies des provinces et des États." "En réponse aux tarifs douaniers américains, le Canada a l'intention d'imposer rapidement des contre-mesures de valeur égale", conclut la numéro 2 du gouvernement canadien, sans plus de précision sur la nature de ces mesures de rétorsion.