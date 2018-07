Trump torpille le "soft Brexit" de May et met dans la balance leur partenariat commercial

En visite au Royaume-Uni, Donald Trump a dénoncé le plan de Theresa May pour un Brexit assoupli. Partisan d'une rupture entre Londres et Bruxelles, le Président américain a laissé entendre que cette décision pouvait enrayer le devenir d'un accord commercial entre Londres et Washington.

Alors que la Première ministre Theresa May a rendu public son plan pour le Brexit ce jeudi, le Président Donald Trump a donné raison aux détracteurs de la cheffe d’État, à savoir les partisans d'une rupture nette avec Bruxelles. Il a vivement critiqué la stratégie de Theresa May et annoncé que l'accord commercial entre Londres et Washington pourrait être tué dans l’œuf.

L'accord commercial mis au placard?

Donald Trump n'a pas mâché ses mots pour dire tout le mal qu'il pensait du "soft Brexit" vers lequel se dirige Theresa May. En souhaitant maintenir une relation étroite avec l'UE sur les volets commerciaux et sécuritaires, la Première ministre a signé la mort prématurée d'un potentiel accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

"S'ils font un accord comme celui-ci, nous ferions affaire avec l'UE au lieu de faire affaire avec le Royaume-Uni, donc cela va probablement tuer l'accord" Donald Trump Président américain

C'est du moins ce qu'a laissé entendre Donald Trump lors d'une interview accordée au Sun, douchant les espoirs de Theresa May. "S'ils font un accord comme celui-ci, nous ferions affaire avec l'UE au lieu de faire affaire avec le Royaume-Uni, donc cela va probablement tuer l'accord", a menacé le chef d’État américain.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a cependant cherché à temporiser et à minimiser la portée de ces déclarations. Elle a affirmé que Donald Trump "aime et respecte beaucoup" Theresa May et qu'il "a dit dans son interview qu'elle était une très bonne personne et qu'il n'avait jamais rien dit de méchant à son encontre."

"La Première ministre attend de discuter avec le Président sur la manière de faire avancer les grandes opportunités pour une croissance des échanges et des investissements entre le Royaume-Uni et les États-Unis" Philip Hammond Ministre britannique des Finances

Même dédramatisation à Londres par la voix du secrétaire d’État aux Affaires Étrangères Alan Duncan. "Donald Trump aime la controverse, c'est son style, sa couleur (...) Je ne pense pas que ce soit grossier", a-t-il assuré sur la BBC.

Selon le ministre britannique des Finances Philip Hammond, les deux dirigeants devraient même avoir une discussion positive sur leurs liens commerciaux. "Le Président n'a pas encore eu la chance de discuter avec la Première ministre du livre blanc, qui après tout a seulement été publié hier, et je sais qu'elle attend l'occasion de discuter avec le Président sur la manière de faire avancer les grandes opportunités pour une croissance des échanges et des investissements entre le Royaume-Uni et les États-Unis qu'elle a mentionnées la nuit dernière lors d'un dîner à Blenheim."



Trump, un Brexiter convaincu

Une réaction prévisible car le Président américain voyait d'un bon œil l'idée d'un divorce net entre Londres et Bruxelles. Donald Trump n'a en effet jamais caché sa préférence pour un "hard Brexit" comme le préconisait l'ancien ministre des Affaires Étrangères Boris Johnson. Le Président américain a d'ailleurs fait l'éloge de son "ami", qui a finalement démissionné, en expliquant qu'il "ferait un très bon Premier ministre."

En dépit de la "relation spéciale" entre Washington et Londres, Donald Trump estime que Theresa May n'a pas usé de la bonne stratégie. "J'aurais fait cela (le Brexit) bien différemment (...) J'ai effectivement dit à Theresa May comment faire mais elle ne m'a pas écouté", a-t-il déclaré.

Des propos qui devraient donner du grain à moudre aux europhobes du parti conservateur de Theresa May qui estiment que son livre blanc est une trahison du référendum de 2016 sur le Brexit. Jacob Rees-Mogg, député conservateur pro-Brexit, a considéré que les déclarations du dirigeant américain sur le Brexit étaient raisonnables et que Theresa May pouvait encore changer d'avis sur son plan.

Vue en plein écran ©AFP