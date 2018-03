Trump va rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong Un d'ici mai

Donald Trump a répondu positivement à une proposition du leader nord-coréen Kim Jong Un de le rencontrer d'ici le mois de mai. Cette annonce spectaculaire fait suite à des contacts entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Kim Jong Un s'est également engagé à oeuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et a promis de s'abstenir de tout nouveau test nucléaire ou de missile.

L'annonce est aussi inattendue que spectaculaire: le président américain Donald Trump a accepté de rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong Un d'ici fin mai . Ce rebondissement, impensable il y a quelques semaines, fait suite à une rencontre entre une délégation sud-coréenne de haut niveau et le maître de Pyongyang après deux années de très vives tensions liées au programmes nucléaire et balistique nord-coréens.

Dans une brève allocution devant la West Wing de la Maison Blanche, à la nuit tombée, Chung Eui-yong, conseiller national sud-coréen à la Sécurité, a annoncé que Trump avait accepté l'invitation formulée par Kim Jong Un et s'était engagé à le rencontrer "d'ici fin mai".

Le lieu d'une telle rencontre entre le 45e président des Etats-Unis et leader nord-coréen, qu'il a par le passé qualifié de "fou", n'a pas été précisé. Chung a par ailleurs précisé que Kim Jong Un s'était engagé à oeuvrer à la "dénucléarisation" de la péninsule coréenne et avait promis de s'abstenir "de tout nouveau test nucléaire ou de missile".

Cette annonce intervient à l'issue de la remarquable détente qui s'est amorcée sur la péninsule depuis le début de l'année à la faveur des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Après s'être longuement entretenu lundi avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, Chung avait assuré que ce dernier était désormais prêt à bouger sur le dossier longtemps tabou de l'arsenal nucléaire de Pyongyang , "si les menaces militaires contre le Nord disparaissent et si la sécurité de son régime est garantie".

Après cette mission à Pyongyang, la présidence sud-coréenne avait fait savoir que le nord était prêt à un "dialogue franc" avec les Etats-Unis pour évoquer la dénucléarisation et suspendrait tout essai nucléaire ou de missile pendant la durée des discussions.

Un troisième sommet intercoréen

Nord et Sud ont également décidé selon Séoul de la tenue fin avril d'un troisième sommet intercoréen, après ceux de 2000 et 2007. Le sommet aura lieu dans le village de Panmunjom, au milieu de la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Le président américain Donald Trump avait salué mardi ces signes d'ouverture de la Corée du Nord tout en appelant à la prudence et en réaffirmant que toutes les options étaient sur la table.