UE-Turquie, vers une normalisation conditionnée?

"La récente désescalade doit être maintenue et renforcée", a déclaré Charles Michel, qui a souhaité que la Turquie "saisisse cette fenêtre d’opportunité". Partenaires essentiels pour les échanges économiques, migratoires et dans la lutte contre le terrorisme, les Européens et la Turquie sont en opposition sur d’autres dossiers, en Méditerranée orientale, sur la question de Chypre ou encore sur la dérive autoritaire du pays. Charles Michel et Ursula Von der Leyen ont fait le déplacement dans la capitale turque avec des propositions concrètes: renforcer les liens économiques, notamment avec la modernisation de l’Union douanière, maintenir un dialogue de haut niveau et poursuivre l’aide à la Turquie pour l’accueil des réfugiés.