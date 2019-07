UE et Canada préparent la paralysie de l'OMC

Alors que Donald Trump menace l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) de paralysie, Européens et Canadiens se préparent. Ils ont annoncé jeudi la mise en place d’une cour d’appel qui réglerait leurs litiges commerciaux si l’OMC ne pouvait plus le faire. L’administration américaine empêche la nomination de nouveaux juges au sein de l’Organe de règlement des différents (ORD) de l’OMC. Le Président américain considère qu’aucun tribunal non américain ne peut supplanter la justice de son pays. "Si l’ORD est bloqué, ce qui aura probablement lieu en décembre, nous n’aurons plus de surveillance" des accords commerciaux, a souligné la commissaire Cecilia Malmström. Sans les nominations, il ne pourra plus fonctionner dès le 11 décembre. La cour d’appel temporaire, mise en place avec le concours d’anciens juges de l’OMC, permettrait donc de contourner en partie le problème tout en poursuivant les négociations sur une réforme des règles du commerce mondial.