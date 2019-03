Un "homme blanc ordinaire" conquis par le fascisme

Ancien instructeur de fitness dans l'Australie rurale, Brenton Tarrant se présente comme un "homme blanc ordinaire" issu de la classe ouvrière et semble avoir été gagné par l'idéologie néo-fasciste à l'occasion de voyages en Europe .

Il n'avait vraisemblablement pas de casier judiciaire et n'était sur les radars d'aucun service de renseignement néo-zélandais.

Brenton Tarrant a grandi dans la petite ville de Grafton, dans le nord de l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, où il a suivi des formations d'instructeur de fitness après sa sortie du lycée. Il travaillera un temps à partir de 2009 dans une salle de gym de la ville. "Je pense qu'il a changé pendant les années où il a voyagé à l'étranger", a déclaré la patronne de cette salle, Tracey Gray, à la chaîne publique australienne ABC. Une hypothèse étayée par le manifeste de 74 pages truffé de références haineuses publié par le tireur juste avant le début du carnage. Dans ce texte, il raconte avoir pour la première fois envisagé de commettre une attaque en avril ou mai 2017 alors qu'il voyageait en France et en Europe de l'Ouest. Il affirme avoir été frappé par "l'invasion" de villes françaises par des immigrés et parle du "désespoir" qu'a suscité chez lui la victoire au second tour de la présidentielle française d'Emmanuel Macron face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.