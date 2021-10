Un impôt mondial minimum de 15% sur les sociétés

Négocié depuis quatre ans, l'accord a été accepté par 136 pays et juridictions qui représentent plus de 90% du produit intérieur brut (PIB) mondial, a précisé l'organisation basée à Paris. Cet accord permet aussi à chaque pays de taxer les bénéfices réalisés sur son territoire par les entreprises affichant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et dont la rentabilité est supérieure à 10%, a-t-elle ajouté.