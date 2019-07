Un nouveau navire humanitaire a accosté de force à Lampedusa

Une semaine après le Sea-Watch , un nouveau navire humanitaire transportant 41 migrants a accosté de force dans le port de Lampedusa, et un autre attendait au large de l'île, défiant l'homme fort du gouvernement italien, le ministre de l'Intérieur d'extrême droite Matteo Salvini.

D'importantes forces de police attendaient l'Alex, affrété par le collectif italien de gauche et d'extrême gauche Mediterranea, qui a décidé d'accoster malgré la décision de Matteo Salvini de fermer les ports aux navires des ONG et les amendes que risque tout contrevenant, selon les images de la télévision italienne.

"Compte tenu des conditions d'hygiène intolérables à bord, l'Alex a déclaré l'état d'urgence et vogue vers Lampedusa, le seul port de débarquement sûr possible", avait tweeté plus tôt Mediterranea.