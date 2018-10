Un "oui" en demi-teinte sur le changement de nom de la Macédoine

Un référendum non contraignant visant à changer le nom de la Macédoine afin de clore le conflit avec la Grèce et se rapprocher de l'Union européenne et de l'Otan avait lieu dimanche. La Macédoine entend en effet intégrer ces organisations, promesse de stabilité et de prospérité pour ce pays dont l'économie est en berne, avec un taux de chômage de 20%. Mais cette quête est bloquée par la Grèce, pour laquelle le nom de Macédoine est exclusivement celui de sa province septentrionale, autour de Thessalonique.