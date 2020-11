Un premier sommet de l'Otan planifié pour Joe Biden

Un sommet rassemblera à Bruxelles les chefs d'État et de gouvernement des trente pays membres de l'Otan en début d'année 2021 . Notamment pour décider de la suite de l'adaptation de l'Alliance atlantique aux nouvelles menaces et aux défis du 21e siècle.

La date du sommet n'a toutefois pas encore été décidée. M. Stoltenberg a précisé qu'il présenterait aux leaders de l'alliance ses propositions pour "continuer à renforcer et à adapter l'Otan en tant qu'Alliance agile et forte", un ensemble de mesures qu'il a pris l'habitude de qualifier de "NATO 2030".

Actualiser la stratégie de l'Alliance

À l'époque, ce concept stratégique avait été adopté par les 28 chefs d'États et de gouvernement des 28 pays alliés pour rappeler les trois tâches fondamentales de l'Alliance: la défense collective et l'engagement de se défendre mutuellement contre une attaque, la gestion des crises au nom de laquelle l'Alliance est intervenue au Kosovo, en Afghanistan ainsi qu'en Libye et la sécurité coopérative grâce à un réseau de partenariat à géométries variables dans le monde. La révision du concept stratégique est un exercice diplomatiquement très difficile et lourd puisqu'il exige un consensus entre tous les États membres de l'organisation. L'exercice devrait être au programme lors du prochain sommet de 2021 à Bruxelles.