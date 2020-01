Un puissant général iranien tué par les Etats-Unis en Irak

Conséquences

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei , s'engage déjà à "venger" la mort de son général. Il a décrété un deuil national de trois jours dans son pays. "Le martyre est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années (...). Si Dieu le veut, son oeuvre et son chemin ne s'arrêteront pas là, et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs", a dit l'ayatollah Khamenei sur son compte Twitter en farsi.

Les démocrates s'inquiètent

Quassem Soleimani était le cerveau d'une immense violence, de la souffrance et de l'instabilité. Il avait le sang d'Américains sur ses mains et je ne vais pas pleurer sa mort. Mais beaucoup le considéreront comme un martyr et je suis profondément inquiet quant aux répercussions de la frappe de ce soir.

Les adversaires démocrates du président dénoncent le bombardement et les risques d'escalade avec l'Iran ."Le président Trump vient de jeter un bâton de dynamite dans une poudrière, et il doit au peuple américain une explication", dénonce l'ancien vice-président Joe Biden, en lice pour la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre. "C'est une énorme escalade dans une région déjà dangereuse."

Le pétrole bondit

La nouvelle a déjà fait bondir de plus de 4% les cours du pétrole. L'or noir iranien est déjà sous le coup de sanctions américaines et la montée en puissance de l'influence de Téhéran en Irak, deuxième producteur de l'Opep, fait redouter aux experts un isolement diplomatique et des sanctions politiques et économiques.