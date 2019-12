Un rapport de l'Otan dénonce "l'industrie de la manipulation" sur les réseaux sociaux

"L’industrie de la manipulation grandit d’année en année et nous ne voyons aucun signe que la mise en œuvre de grandes campagnes de manipulation sur les réseaux sociaux devienne plus chère ou plus difficile", explique StratCom. Ce centre, créé en 2014 et basé à Riga, étudie depuis deux ans les opérations de désinformation menées depuis la Russie et d’autres États en Europe.