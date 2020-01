Un sursis pour les produits français menacés de surtaxes aux États-Unis

Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entendus pour prolonger "jusqu'à la fin de l'année" les discussions sur la taxation des géants du numérique, défendue par Paris mais qui fâche Washington.

Rouges à lèvres et champagnes français échapperont-ils à une surtaxe douanière aux États-Unis? C'est ce qu'espère Paris, qui a obtenu de poursuivre les négociations avec les Américains. Le but est de trouver une solution sur la question de la taxation des géants du numérique voulue par la France et qui a provoqué la colère des États-Unis.