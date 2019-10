Le Nobel de médecine décerné à un trio de spécialistes de l'oxygénation des cellules

Le prix Nobel 2019 de médecine a été attribué aux professeurs Gregg Semenza, Peter Ratcliffe et William Kaelin pour leurs travaux sur la façon dont les cellules s'adaptent au niveau d'oxygène disponible.

Le Nobel de médecine lance, comme chaque année, la vague des prestigieux prix décernés par le Comité Nobel. Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement aux Américains William Kaelin et Gregg Semenza et au Britannique Peter Ratcliffe pour leurs recherches sur l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène, permettant de lutter contre le cancer et l'anémie.