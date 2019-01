Une délégation américaine est à Pékin pour parler commerce

Américains et Chinois poursuivent leurs discussions pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale qui les oppose depuis plusieurs mois. Une délégation de hauts fonctionnaires américains est actuellement à Pékin sous la direction du représentant adjoint au Commerce Jeffrey Gerrish. Des représentants de plusieurs ministères américains ont fait le déplacement (dont ceux du Trésor, de l’Energie et de l’Agriculture).

Aucun détail n’a filtré en ce qui concerne le contenu des discussions qui se sont ouvertes ce lundi et doivent se clôturer mardi. Mais elles ne devraient sans doute déboucher sur rien de concret . La rencontre, la première depuis que les présidents Donald Trump et Xi Jinping ont décidé d’une trêve de trois mois en marge du G20 de Buenos Aires début décembre, n’est cependant pas anodine. Elle pourrait en effet jeter les bases de négociations à plus haut niveau avant la fin du mois. Il se dit même que Trump pourrait rencontrer le vice-président chinois Wang Qishan en marge du Forum de Davos qui se tiendra du 22 au 25 janvier dans la station suisse.

Vendredi, le Président américain a déclaré qu’Etats-Unis et Chine menaient "une négociation commerciale massive en ce moment" et que les choses se passaient "très bien" . Il a toutefois tempéré son enthousiasme en ajoutant qu’on "ne sait jamais" comment une négociation peut tourner.

En attendant, Pékin a multiplié les gestes de conciliation. La Chine a ainsi suspendu pour trois mois ses nouveaux tarifs douaniers sur les importations de voitures et pièces automobiles américaines. Elle a également repris ses achats de soja et de riz produits aux Etats-Unis.

Les négociations se tiennent parallèlement sur plusieurs fronts. Washington et Pékin discutent notamment des questions de transferts forcés de propriété intellectuelle des entreprises américaines vers leurs partenaires locaux sur le marché chinois, des aides d’Etat octroyées par la Chine à ses secteurs de haute technologie (dans le cadre de son plan "Made in China 2025") et de l’ouverture du secteur financier chinois aux institutions américaines. Les Américains tentent également d’obtenir la fin définitive des surtaxes chinoises sur certaines de leurs exportations agricoles et dans le secteur automobile.