Une femme PDG, c'est 5 à 20% de bénéfices en plus

Quels effets bénéfiques les femmes auraient-elles lorsqu’elles occupent des postes de manager? L’étude épingle trois facteurs: progrès en terme d’innovation et de créativité, renforcement de l’image de marque de l’entreprise, meilleure évaluation de l’opinion des clients. Et tout cela se verrait dans les chiffres financiers.

Pourquoi? D’une part car la disponibilité exigée par ces postes à responsabilité touche "de manière disproportionnée" les femmes, compte tenu de leurs responsabilités domestiques et familiales. D’autre part à cause du phénomène du plafond de verre .

Il y a donc encore du boulot sur la planche pour crever ce plafond et parvenir à un meilleur équilibre homme-femme dans les postes à responsabilité. Notamment en facilitant l’équilibre vie privée-vie professionnelle via des horaires de travail plus souples et le congé de paternité.