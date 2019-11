Vibrant plaidoyer de Merkel pour l'Otan

"L’Otan a été un rempart contre la guerre", qui a "garanti la liberté et la paix depuis 70 ans", en partie grâce à "nos amis américains"… "Le maintien de l’Otan va, plus encore que pendant la guerre froide – ou au moins autant que pendant la guerre froide –, dans le sens de nos intérêts." Angela Merkel, qui devait défendre hier le budget 2020 face aux députés du Bundestag, a profité de la tribune qui lui était offerte pour défendre l’Alliance atlantique, 20 jours après l’attaque en règle du président français qui avait jugé l’Otan "en état de mort cérébrale" dans une interview accordée à The Economist. Ces propos, très mal perçus en Allemagne, avaient mis à mal les relations bilatérales entre les deux pays.