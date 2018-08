Vienne, la ville où il fait définitivement bon vivre

La capitale autrichienne, Vienne, détrône Melbourne au premier rang des villes les plus agréables à vivre.

Vienne est passée devant Melbourne dans un classement des villes les plus agréables à vivre. Ce classement n'est guère reluisant pour les autres capitales européennes.

Dans ce classement annuel réalisé par "Economist Intelligence Unit", la cellule de recherche et d'analyse affiliée à l'hebdomadaire anglais "The Economist", la capitale autrichienne met fin à un règne de sept ans de la ville du sud de l'Australie.

-> Pour la première fois, une ville européenne s'empare de la tête de ce classement.

Chaque année, 140 agglomérations sont évaluées sur une échelle de 100 points selon une série d'indicateurs:

niveau de vie

criminalité

réseaux de transports

accès à l'éducation et à la médecine

stabilité économique et politique

Vue en plein écran Dans les rues de Vienne ©REUTERS

Vienne a obtenu un score "presque parfait" de 99,1 points, devant Melbourne second avec 98,4. Osaka, au Japon, complète le podium.

L'Australie et le Canada dominent le "Top 10", avec trois villes chacun. L'Australie compte en effet en plus de Melbourne Sydney (5e) et Adélaïde (10e), le Canada place Calgary (4e), Vancouver (6e) et Toronto (7e ex aequo).

Quelles sont ces villes?

Les villes qui ont obtenu le meilleur score sont

plutôt des villes de taille moyenne dans des pays développés

dans des pays développés elles disposent d'une faible densité de population, ce qui favorise "une large gamme d'activités de loisirs en évitant un niveau de criminalité élevé ou des infrastructures surchargées"

Les chercheurs soulignent que l'Australie et le Canada ont respectivement une densité de population de 3,2 et 4 habitants par kilomètre carré, alors que la moyenne mondiale est à 58.

Le Japon, avec Osaka et Tokyo (7e ex aequo) dans le "Top 10", est le contre-exemple flagrant de cette observation avec une densité de population de 347 habitants au kilomètre carré, pour autant ces deux villes sont reconnues pour la qualité de leurs réseaux de transports et de leur niveau de vie.

Copenhague, 9e, est l'unique autre ville européenne dans le Top 10.

L'insécurité des places financières

Les chercheurs indiquent que les places financières que sont Paris (19e), Londres (48e) et New York (57e), sont "victimes de leur succès" avec une insécurité plus forte et des infrastructures parfois saturées, ce qui limite leur attrait.

Les villes en bas de classement

En bas du classement, les cinq villes les moins accueillantes sont Damas, dernière, suivie de Dhaka, Lagos, Karashi et Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

L'étude met aussi en avant les villes qui ont vu leurs scores progresser. Abidjan, Belgrade et Téhéran ont connu les progrès les plus significatifs en termes de niveau de vie sur les cinq dernières années, avec des notes s'appréciant de plus de 5%.

Vue en plein écran Baptême dans le Dniepr, le fleuve qui coule à Kiev. ©AFP

Kiev, en Ukraine, est la ville qui a le plus reculé dans le classement ces cinq dernières années à cause du contexte politique violent, de la guerre civile et de la perte de la Crimée au profit de la Russie.

La ville de San Juan, à Porto Rico, dévastée par un ouragan l'an dernier, de même que Damas et Caracas, ont également significativement chuté sur la période.