Virgin Galactic a déjà vendu 100 tickets pour des vols dans l'espace

La société avait auparavant écoulé , en tout, environ 600 réservations pour un prix compris entre 200.000 et 250.000 dollars. Le nouveau tarif "a été bien reçu", a affirmé l'entreprise dans un communiqué en rappelant avoir pour objectif la vente de 1.000 tickets avant le lancement du premier vol commercial, fin 2022.

Des tickets qui se vendent plus vite que prévu

"Nous entrons dans une période d'amélioration de la flotte avec une feuille de route claire pour augmenter la durabilité, la fiabilité et la prévisibilité de nos appareils du service commercial l'année prochaine", a souligné Michael Colglazier, le directeur général de Virgin Galactic, dans un communiqué. "La demande pour les voyages dans l'espace est forte et nous vendons des sièges plus rapidement que nous l'avions prévu", a-t-il ajouté.