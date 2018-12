Virgin Galactic atteint l'espace pour la première fois

Un vol au plus près de l'espace pour Virgin Galactic. Le VSS Unity est parvenu à atteindre une hauteur de 82,7 km.

Virgin Galactic a lancé jeudi un vaisseau plus haut qu'elle ne l'avait jamais fait, dépassant la frontière de l'espace, et y envoyant pour la première fois depuis 2011 un vol habité depuis le sol américain. Le VSS Unity est parvenu à atteindre une hauteur de 82,7 km. Il a été emporté par un avion porteur, parti depuis le spatioport du Mojave en Californie. Après avoir été largué, les deux pilotes à son bord ont allumé leur moteur fusée en direction du ciel afin de regagner en altitude. "Bienvenu dans l'espace", a écrit le groupe sur Twitter. "Nous avons voyagé à Mach 2,9", soit environ 3.550 km/h et "2,9 fois la vitesse du son", a-t-il précisé.