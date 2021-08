Virgin Galactic remet en vente des billets pour l'espace, à 450.000 dollars par siège

Cette nouvelle vente de billets pour l'espace sera, dans un premier temps, ouverte aux personnes inscrites sur liste d'attente et devront débourser au minimum 450.000 dollars.

L'entreprise fondée par le milliardaire Richard Branson, qui a lui-même embarqué à bord d'un vol test en juillet, avait déjà vendu entre 2005 et 2014 quelque 600 billets, à l'époque pour un prix compris entre 200.000 et 250.000 dollars. Virgin Galactic avait prévenu que lorsque des billets seraient de nouveau mis en vente, ils seraient plus chers.