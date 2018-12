Voyage à haut risque, mais historique, pour la Nasa

Une sonde de la Nasa s'apprête à battre un record. New Horizons va survoler Ultima Thule, situé à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. La sonde se rapproche à grande vitesse de cet objet céleste, le plus éloigné jamais étudié, qu'elle doit photographier en cette nuit de réveillon lors d'un survol à haut risque.

Nous avons finalement atteint les limites du système solaire. Ces choses sont là depuis le début et on pense qu'elles n'ont pas changé. On va vérifier.

→ Vous pourrez suivre l'événement sur le site de la Nasa. Un film d'animation simulera le survol, prévu à 00h33 à Washington (06h33 à Bruxelles) ce mardi. Il sera accompagné d'un morceau composé pour l'occasion par le guitariste de Queen, Brian May (qui est aussi titulaire d'un doctorat en astrophysique...).Par contre, nous n'aurons pas d'images en direct: à cette distance, il faut plus de six heures pour qu'un signal envoyé de la Terre atteigne New Horizons, et autant pour qu'il revienne. Mais si tout se passe bien, les premières images d'Ultima Thule devraient arriver sur Terre en début de soirée.