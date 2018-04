Washington entrouvre la porte à un dialogue avec Pékin

Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis s'apaisent. Dans un contexte de litige commercial entre les deux premières économies du monde, Pékin a salué le fait que Washington envisageait de lui rendre visite pour discuter de questions commerciales et économiques.

Le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, a déclaré samedi qu'il envisageait une visite en Chine et qu'il continuerait à discuter avec ses homologues chinois. "Je ne vais pas faire de commentaire sur la date et rien n'est confirmé, mais une visite est à l'étude", a-t-il commenté en marge des réunions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington.