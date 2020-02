Washington prône un rapprochement entre l'Otan et la Biélorussie

L'Otan et la Biélorussie sont en phase de rapprochement, c'est en tout cas ce que souhaitent les dirigeants de l'alliance, États-Unis en tête. Mais le chemin est encore long, l'ancienne république soviétique est toujours pointée du doigt pour les violations des droits humains et son déficit démocratique.

L'ambassadrice des États-Unis à l'Otan, Kay Bailey Hutchinson, s'est exprimée ce mardi en faveur d'une plus grande coopération entre la Biélorussie et l'Otan. Depuis un certain temps, l'ancienne république soviétique se montre ouverte à un rapprochement.