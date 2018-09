Wilfried Verstraete (Euler Hermes): "La réélection de Donald Trump est le plus grand risque"

Les menaces de guerre commerciale, de tentation populiste ou de repli nationaliste n'ont pas de quoi inquiéter Euler Hermes. L'assureur-crédit a survécu et même grandi au fil des crises. Ce qui n'empêche pas son patron, le Belge Wilfried Verstraete, de garder un oeil averti sur l'actualité des deux côtés de l'Atlantique.

Depuis 2009, le Belge Wilfried Verstraete (60 ans) dirige l’assureur-crédit Euler Hermes, filiale de l’allemand Allianz. La maison assure les entreprises contre le défaut de paiement de leurs contreparties à travers le monde. Euler Hermès met en quelque sorte de l’huile dans le commerce mondial.

Le patron a une formule plus stylée. "Notre métier est de donner confiance aux entreprises pour faire du commerce. Nous collectons de l’information, financière et non financière, nous l’analysons et nous en tirons une probabilité de défaut d’une entreprise que nous vendons sous la forme d’une police d’assurance. Dans notre métier, tout part de l’information."

CV express Né en 1958 à Bruxelles. Diplômé en sciences économiques et en gestion financière des entreprises. Entre en 1988 chez Recticel. Nommé CFO de Mobistar en 1996. Idem ensuite chez Wanadoo puis Orange. En 2004, nommé CEO d’Atradius. En 2007, CFO d’Allianz Global Corporate & Specialty. Depuis 2009, CEO d’Euler Hermes.

Une grosse machine, Euler Hermes: 5.800 employés, 900 milliards d’euros de transactions commerciales garanties, 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2017), 315 millions d’euros de bénéfice net. "Et quand j’observe l’augmentation des incertitudes à travers le monde, je suis très confiant sur le futur de notre entreprise."

L’incertitude vous sert?

Ce qui nous sert, c’est l’envie des entreprises d’investir et de se développer. Nous faisons en sorte que les entreprises aillent au-delà des incertitudes inhérentes à tout développement.

Comment fait-on votre métier quand le protectionnisme monte en puissance, quand la géopolitique devient moins prévisible?

Les crises, c’est notre métier. On a d’ailleurs démontré à travers le temps la résilience d’Euler Hermes. Même dans les pires années de crise, Euler Hermes n’a jamais fait de pertes. On est présents depuis 125 ans aux Etats-Unis, depuis 100 ans au Royaume-Uni et en Allemagne, 89 ans en Belgique, etc. Bref, nous avons une vue sur le temps long. Et on n’est pas plus inquiets aujourd’hui qu’hier. Il est vrai qu’il y a aujourd’hui une accumulation de foyers d’incertitude. Ce qui rend les choses plus compliquées, c’est que le monde doit composer avec un certain nombre de leaders politiques à l’ego démesuré et au discours protectionniste fort. Mais jusqu’à présent, au bout du bout, ce sont tout de même les arguments rationnels qui ont prévalu.

La donne n’a-t-elle pas changé depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump?

Quand on parle des Etats-Unis, il faut faire la part des choses. Les indicateurs économiques n’ont jamais été aussi favorables: la Bourse est au sommet, le chômage au plus bas et, pour la première fois depuis 40 ans, le nombre de jobs ouverts est supérieur au nombre de demandeurs d’emploi. Il est vrai que le déficit se creuse de manière inquiétante mais, aussi longtemps que le dollar est la monnaie de référence, c’est le reste du monde qui paie le déficit américain, donc ce n’est pas un problème.

Et que faites-vous de la guerre commerciale qui gonfle?

"La rhétorique protectionniste n’est pas pour l’instant suivie des effets annoncés."

Je ne suis absolument pas convaincu que la guerre commerciale et le protectionnisme vont être appliqués de manière aussi radicale que ce que l’on peut lire dans les déclarations du président Trump. Aujourd’hui, l’emploi n’est pas un sujet aux Etats-Unis. Donc, forcer le protectionnisme pour ramener des jobs aux Etats-Unis, c’est très bien mais il faut trouver du monde pour prendre ces jobs. La rhétorique protectionniste n’est pas pour l’instant suivie des effets annoncés.

Il y a les tweets et puis la vraie vie?

Jusqu’à présent en tout cas, on a vu que ses menaces n’ont pas été suivies d’effets. À chaque fois qu’il sort une salve de tweets, on a de quoi s’inquiéter mais, dans les temps qui suivent, les choses rentrent dans l’ordre. Il est toujours possible que, demain, une de ses intentions se concrétise mais, à ce stade, ce n’est pas le cas. Much ado about nothing.

En attendant, cela joue tout de même sur la confiance, non?

C’est clair. La volatilité du président américain ne favorise pas la confiance. Or, la confiance est au cœur de l’économie: les ménages consomment et les entreprises investissent quand il y a de la confiance. Les sorties de M. Trump ont un impact psychologique négatif, indéniablement. Par exemple, on imagine mal un producteur d’acier européen ou asiatique ouvrir une filiale aux Etats-Unis. Les entreprises étrangères n’investissent pas aux Etats-Unis, elles attendent. Donc oui, il y a un effet négatif sur la confiance et le risque d’un vrai dérapage n’est jamais à exclure. Mais il faut voir que le président des Etats-Unis ne peut pas décider seul où il va. Le Congrès et le Sénat sont des contre-pouvoirs extrêmement forts et efficaces.

Et s’il rempile pour un deuxième mandat?

Alors là, on passe dans une autre dimension. La réélection de M. Trump est le plus grand risque. Parce que, précisément, cela renforcerait nettement son pouvoir. On n’en est heureusement pas là mais, attention, il ne faut pas sous-estimer la cote de popularité de Trump auprès de l’Américain moyen.

Quel est le pays qui vous inquiète le plus en ce moment?

Il y a la Turquie qui, en un an, est le pays qui s’est le plus fortement et le plus rapidement dégradé. Et il y a l’Italie, dont l’évolution est très inquiétante. À titre personnel, je m’interroge sur l’avenir de la construction européenne. Jusqu’à présent, on observait des dérives nationalistes parmi les États membres les plus récents de l’Union. Mais avec l’Italie, on parle d’un des six pays fondateurs, avec une longue et forte tradition européenne et qui a réussi son développement en bonne partie grâce à l’Europe. Qu’un discours antieuropéen aussi fort y soit aujourd’hui plébiscité, c’est très inquiétant.

Et sur le plan économique?

L’Italie est un pays d’une résistance économique formidable. Le nombre d’entreprises exportatrices en Italie est deux fois plus important qu’en France par exemple. L’Italie présente un surplus commercial. Bref, il y a un vrai tissu économique en Italie, qui est fondé sur l’ouverture. La contradiction est là: si l’Italie se ferme et s’affranchit des règles européennes, à moyen terme ce seront les Italiens les grands perdants.

D’une manière plus générale, nos politiques ont une responsabilité écrasante quand ils blâment l’Europe pour leurs problèmes internes. "C’est Bruxelles qui nous impose ceci ou cela", disent-ils alors que ce sont les mêmes qui ont décidé la chose un mois plus tôt au Conseil européen. Comment voulez-vous que les citoyens aiment l’Europe si vous leur tenez un discours pareil, jour après jour, année après année? Il ne faut pas s’étonner que le discours populiste antieuropéen gagne du terrain. Le bloc européen qui se divise, alors que dans les autres grands blocs les dirigeants roulent des mécaniques et haussent le ton, c’est exactement ce dont on n’a pas besoin.

Le digital change à peu près tous les métiers. Le vôtre aussi?