Yusaku Maezawa, premier touriste de la lune avec SpaceX

Musk, maîtrise l'art du teasing. Depuis plusieurs jours, on savait que l'identité du premier passager privé de SpaceX était à chercher du côté du Japon. Depuis plusieurs jours, un tweet des plus mystérieux signé Elon Musk et accompagné d'un drapeau japonais donnait rendez-vous aux terriens ce lundi soir pour connaître l'identité de l'heureux élu.