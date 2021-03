10 ans de guerre en Syrie: "Nous vivons un enfer et nous avons faim"

Dix ans après le début d’une révolution devenue guerre, des habitants de Raqqa, en Syrie, racontent à L’Echo leurs souvenirs, craintes et espoirs. Reportage.

Le cimetière de Salhiyeh, à Raqqa, est une boîte noire de la guerre. Chaque vie fauchée et enterrée ici raconte un pan d’histoire de la destruction d’une nation. La plupart des pierres tombales ont été détruites par les djihadistes du groupe État islamique (EI) mais quelques rares sépultures intactes sont choyées par des proches endeuillés. Petits îlots fleuris dans un océan de pierres brisées.

Vue en plein écran Afra al-Ahmad, laveuse de mort, marche parmi les tombes du cimetière du quartier de Salhiyeh à Raqqa. Depuis plus de dix ans qu'elle fait ce métier, Afra a vu les ravages de la guerre sur le corps des femmes qu'elle lave selon la tradition islamique.

"Ce cimetière accueille beaucoup d'enfants et de parents tués pendant la guerre. J’ai lavé certains d'entre eux avant de les enterrer ici", murmure Afra Al-Ahmed en désignant d’un geste de la main un parterre de tombes. "À chaque bombardement, environ 15, 20 ou 30 personnes, jeunes et vieux, mouraient. Les écoles et les maisons ont été détruites, des gens ont été torturés, certains ont été enterrés sans être lavés, d'autres ont été inhumés en morceaux", énumère-t-elle.

Afra Al-Ahmed est laveuse de morts. Ses doigts fins ont caressé des peaux brûlées, des chairs exsangues et des os brisés. Ses yeux noisette ont vu des visages figés dans un dernier cri d’agonie. C’est sa mission depuis près de vingt ans : purifier les corps en administrant les dernières ablutions avant l’enterrement, tel que dicté par la tradition musulmane. "J'ai lavé tant de morts dans ma vie, mais avec la guerre, c’est devenu de plus en plus difficile", souligne cette quinquagénaire, habillée d’un sourire las et d’une robe en velours couleur cuivre. "Il y a des victimes que je ne pouvais pas laver car trop abîmées. Je me souviens d’une gamine tuée dans une explosion."

"M’occuper de 27 dépouilles en une seule journée fut un choc." Afra al-Ahmad Laveuse de morts

Tandis qu’elle raconte, agenouillée dans son salon, son petit-fils vient se loger contre sa poitrine. "On le surnomme Trump à cause de ses cheveux blonds", précise Afra avec un petit rire. Deviendra-t-il lui aussi laveur de morts ? Elle l’espère. Lui ou un autre descendant, car donner les derniers rites est une fierté familiale. La mère d’Afra était déjà laveuse de morts. Le jour venu, la fille a nettoyé le corps de sa mère et la passation de flambeau fut alors achevée. Une vie d’eau, de sang et de lin. Et dix ans de guerre n’ont pas édenté sa détermination à offrir aux martyrs un dernier signe de respect - ni celle de son mari Aboud, lui aussi laveur de morts. "Un jour, on m’a appelé pour laver 17 personnes tuées dans une frappe aérienne. Le temps que je termine, dix de plus sont arrivés. M’occuper de 27 dépouilles en une seule journée fut un choc", admet Aboud. Sa femme opine : "On lavait et on pleurait."

Vue en plein écran

"Nous nous sommes sentis libres"

Ni l’un ni l’autre n’a connaissance du nombre exact de cadavres qui ont défilé sous leurs mains expertes en une décennie de conflits. "Seul Dieu le sait", répondent-ils en chœur. Ont-ils déjà refusé de prendre en charge un corps par conviction politique? La question leur paraît absurde. "Nous ne faisons pas de politique. Nous avons travaillé sous le régime, l’opposition, l’État islamique et maintenant les Forces démocratiques syriennes. Ça ne fait aucune différence", insiste la laveuse de morts en réajustant son foulard noir pour dissimuler une mèche cendrée.

Vue en plein écran Muhammad Faraj al-Hamoud, 43 ans. Ancien rebelle de l'Armée syrienne libre. Pour lui, il s'agissait de faire partie de la révolution et non de l'opposition, afin de réclamer un pays libre et démocratique.

Le 15 mars 2011, le grondement de la révolution retentissait pour la première fois dans les faubourgs de Damas, puis à Deraa quelques jours plus tard. Les mois suivants, les rues du pays sont prises d’assaut par des manifestants réclamant le départ de Bachar al-Assad. La répression s’écrit dans le sang et les révolutionnaires s’arment pour tenter de chasser le régime de villes comme Homs et Alep. À Raqqa, il faut attendre 2013 pour que la foule en liesse renverse enfin les statues dédiées au despote. La ville devient alors la première capitale provinciale à tomber entièrement aux mains de l’opposition. L’euphorie sera de courte durée. L’Armée syrienne libre est rapidement phagocytée par les djihadistes du Front al-Nosra, eux-mêmes remplacés en 2014 par le groupe État islamique. Raqqa devient alors la capitale du "califat".

"J'ai rejoint des factions au début de la révolution pour combattre le régime syrien. C'était un rêve pour nous de renverser Bachar al-Assad. Nous nous sommes sentis libres pendant les six premiers mois", se remémore Muhammad Faraj al-Hamoud, un ancien combattant rebelle originaire de la campagne de Raqqa. "Mais quand les djihadistes de l’EI sont arrivés, ils nous ont combattus parce qu’ils nous considéraient comme des apostats, nous forçant à nous cacher. Ce fut une immense déception de ne pas être parvenus à atteindre notre objectif", confie ce notable, membre de la tribu Al Walda, qui peuple les rives de l’Euphrate.

"Même après ma mort, la génération suivante prendra le relais. Je n’ai aucun doute que Bachar al-Assad finira par tomber". Muhammad Faraj al-Hamoud Ancien combattant rebelle

Ici, les optimistes sont aussi rares que la neige. La dernière fois qu’un manteau blanc a recouvert Raqqa, c’était en 2013 au moment de la prise de la ville par les rebelles. Et pourtant, paraît-il, les flocons tombent au moins une fois tous les dix ans. "La révolution ne meurt jamais", martèle Muhammad Faraj al-Hamoud, une flamme dans ses yeux verts. "Même après ma mort, la génération suivante prendra le relais. Je n’ai aucun doute que Bachar al-Assad finira par tomber."

"Nous vivons un enfer et nous avons faim"

L’emblématique place de l’Horloge de Raqqa avait été renommée "place de la Liberté" par les révolutionnaires, avant de devenir le théâtre de crucifixions pendant l’occupation de l’EI. Aujourd’hui, la place est redevenue un centre névralgique de la ville. Une douzaine de vendeurs de fruits et légumes installés en croissant de lune haranguent les patients qui fourmillent encore avant le crépuscule. Le drapeau noir a été remplacé par celui des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis et qui contrôle le nord-est de la Syrie depuis la fin de la guerre contre les djihadistes.

Vue en plein écran Marché de fruits et légumes sur la place de l'Horloge, connue pour avoir été le théatre des attrocités du groupe État Islamique qui diffusait ses images de propagande sur la place et y affichait les têtes tranchées de ses victimes.

"Sous le régime, tout était bon marché. Aujourd’hui, l'huile, le pain, le riz et le sucre sont impayables." Ahmed Habitant de Raqqa

Ahmed fait partie de ces Raqqaouis qui n’ont jamais tenu la crosse d’un fusil mais se sont souvent retrouvés dans le viseur. Mais la guerre préoccupe moins ce marchand que l’économie. Quand on lui demande son opinion sur les différentes autorités qui ont gouverné sa ville à tour de rôle, il peste sur l’augmentation du prix du pain. "Sous le régime, tout était bon marché. Aujourd’hui, l'huile, le pain, le riz et le sucre sont impayables", maugrée-t-il. "Avant 2011, j’avais une bonne situation et une vie heureuse, mais depuis nous vivons un enfer et nous avons faim." Selon l’ONU, 9,3 millions de Syriens dans le pays souffrent d’insécurité alimentaire et le prix des denrées a été multiplié par 29 en dix ans.

Même en ne commentant que le coût de la vie et l’effondrement de la livre syrienne, Ahmed préfère ne pas divulguer son nom complet. Il prévoit de se rendre à Damas pour soigner ses deux jumeaux de quatre ans, sourds depuis qu’ils ont été ensevelis par une frappe aérienne en 2017, et préfère donc éviter les ennuis. "Vous comprenez...", dit-il en joignant ses deux mains pour mimer des menottes. Mais il commente spontanément les sanctions contre le régime de Bachar al-Assad prévues par la "loi César", promulguée en décembre 2019 par les États-Unis. "Ces sanctions sont censées viser le régime, mais n’affectent que la population, elles nous affament", assure le marchand.

"La révolution, ce ne sont pas des armes. Ce sont des visages." Mahmoud Hadi Activiste

Les derniers rayons du soleil caressent des bâtiments éventrés d’une lumière incendie. Ici, les destructions sont largement dues aux frappes aériennes de la coalition menée par Washington qui visaient à chasser l’EI de son bastion. Ailleurs, elles sont le fait de l’aviation du régime et de son allié russe. Un champ de ruines si vaste que l’air est constamment chargé de poussière. À Raqqa, la guerre s’invite même dans les poumons. Surtout, elle occupe constamment les esprits.

Vue en plein écran Vue sur le centre ville de Raqqa, non loin de la Place de L'horloge. Après dix ans de conflit, la ville se retrouve à 80% détruite. Aujourd'hui encore, la grande majorité de la ville reste encore à reconstruire.